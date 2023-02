SM-liigatähti Lukas Jasek nimettiin kokoonpanoon, vaikka hän on pelikiellossa – Pelicans sähelsi erikoisella tavalla

– Liigan kanta on ihan selkeä. Meillä on vakiintunut käytäntö, että mikäli pelaaja on kurinpidon kautta asetettu pelikieltoon, hän voi kärsiä pelikieltonsa vain sellaisissa tilanteissa, missä hänet on ollut mahdollista nimetä oman joukkueensa kokoonpanoon. Tässä kyseisessä tapauksessa Pelicansin Jasek on ollut Tshekin maajoukkueen vahvuudessa koko viikon, eli silloin hän ei ole voinut olla perjantaina Pelicansin kokoonpanossa. Tulkinta on hyvin yksiselitteinen. Pelikielto pitää siis kärsiä vasta tämän päivän ottelussa, Kivimäki viestitti.