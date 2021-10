SM-liigassa säkenöivä Joakim Kemell, 17, jopa NHL:n ykkösvauraus? – "Ehkä siitä ihan pienesti paineita tulee"

Hypetys jyväskyläläisen ympärillä on ollut rajua. Ikäisekseen erittäin kypsä nuorukainen ei ole kuitenkaan median ja fanien hehkutuksesta ottanut ylimääräisiä kierroksia.

– Ei se elämä ole paljoa muuttunut. Aika normaalia elämää olen viettänyt ja samanlaista kuin ennenkin. Se on vain hienoa, että oma tekeminen kiinnostaa, entisen Jyväskylän maalaiskunnan Palokassa kasvanut ja yhä asuva Kemell sanoo STT:lle.

– Yritän treenien ja pelien jälkeen kotona olla miettimättä jääkiekkoa. On tärkeää saada välillä ajatukset pois kiekosta ja viettää ihan sitä tavallista arkea.

Vanhempiensa kanssa asuva Kemell on viettänyt lapsuudessa aikaa Palokan ulkojäillä, samassa kaukalossa, josta kiekko-oppinsa ovat hakeneet muun muassa Pekka Jormakka, Veini Vehviläinen ja Oula Palve sekä moni muu entinen JYP-pelaaja.

– Koulun vieressä olevassa kaukalossa olen paljon pelannut. Kaksivuotiaana minulla oli luistimet ensimmäistä kertaa jalassa, ja muutenkin kävimme vanhempien kanssa paljon ulkojäillä. Sieltä se into tähän lajiin on lähtenyt.

NHL kutsuu huippulupausta

Golfiin hurahtanutta kiekkolupausta povataan ensi kesän NHL-varaustilaisuudessa aivan kärkipään nimeksi. Puhetta on ollut jopa kautta aikain ensimmäisestä suomalaisesta ykkösvarauksesta.

– Oma paineensietokykyni on aika hyvä. Itse asiassa tykkään tilanteista, joissa on painetta ja on pakko pystyä tekemään tulosta. Silloin saa itsestä enemmän irti, kolme voittomaalia tällä kaudella iskenyt.