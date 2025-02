SM-liigassa hurjia maalijuhlia – Sami Kapasen nipulle iso voitto

Jääkiekon SM-liigassa keskiviikon kierroksella ohjelmassa oli viisi ottelua.

Lahdessa Sami Kapanen teki kotidebyyttinsä Pelicansin päävalmentajana, kun vastaan asettui sarjakärki Ilves.

Pelicans siirtyi toisessa erässä kahden miehen ylivoimalla johtoon, kun kiekko kimposi Iikka Kangasniemen jalan kautta sisään.

Ilves tuli rinnalle Joonas Nättisen toimesta.

Ratkaisu syntyi voittomaalikilpailussa, mitä harjattiin pitkän tovin ajan. Pelicansin sankariksi nousi lahtelaisjoukkueen tuore vahvistus Josh Lawrence, joka painoi kiekon takanurkkaan.

Ilves on yhä sarjan kärjessä. Jukurit kaatanut Lukko nousi siitä nyt kolmen pisteen päähän.

Pelicans on sijalla 15.

Illan liigakierroksella nähtiin melkoisia maalijuhlia. Turussa TPS karkasi jo avauserässä 5–1-johtoon JYPiä vastaan.

Vierasjoukkue JYP sai kiriään käyntiin päätöserässä, kun Eetu Peltola ja Jere Lassila heiluttivat maaliverkkoja.

Jean-Christophe Beaudin murensi kuitenkin JYPin toiveet, kun hän iski TPS:n illan kuudennen osuman.

Jutun yläreunan videolla Beaudinin varsin näyttävä osuma.

TPS:lle lopulta 6–3-voitto.

TPS on sarjassa sijalla 14. Se on kuuden pisteen päässä viimeisestä pudotuspelipaikasta. Pelicans taas on pinnan päässä turkulaisjoukkueesta.

SM-liigan viime aikojen yllättäjä HPK haki maukkaan voiton, kun se kaatoi Raimo Helmisen luotsaaman SaiPan Lappeenrannassa. Loppulukemat merkattiin valotaululle numeroin 3–5.

HPK:n tehomiehenä toimi pisteet 1+3 nakuttanut Eetu Tuulola.

HPK on sarjassa sijalla kymmenen. SaiPa on yhä kolmantena.

Keskiviikon SM-liigakierroksen lopputulokset:

Jukurit–Lukko 1–3

Kärpät–KooKoo 2–1

Pelicans–Ilves 2–1 vl.

SaiPa–HPK 3–5

TPS–JYP 6–3