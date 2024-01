SM-liigaseuran ykköstähti häipyy välittömästi – "Emme voi ottaa liian suuria riskejä"

– Päätökset on tällä hetkellä tehtävä talous edellä, jotta tulevaisuutemme on kirkkaampi. Olemme rakentamassa HPK:n kilpailukykyä pitkäjänteisesti, emme voi ottaa liian suuria riskejä tulevaisuutemme kustannuksella. Tilanne avaa mahdollisesti myös näytönpaikkoja nuoremmille pelaajille, toimitusjohtaja Kaj Källarsson sanoo .

– Olen tosi huolestunut koko ajan siitä. Tämä on vähän ristiriitainen tilanne. Meillä on tosi hyviä lähtöjä tulossa liiketoiminnan kehittämiseen. Eiväthän ne aktualisoidu vielä, vaan monien vuosien jälkeen. Paljon hyviä asioita on syntymässä, mutta tämänhetkinen taloudellinen tilanne on tosi tiukka, Louhi sanoi.