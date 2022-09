SM-liigaseuran maskotti ilkkui vierasfaneille – tästä välikohtauksesta lätkäistiin nyt "kurinpitopäätös"

Pekko Pelikaanina tunnettu maskotti hakeutui Pelicans-Ilves -ottelun kolmannessa erässä vierasfanien läheisyyteen heiluttamaan lahtelaisjoukkueen lippua. Tilanteen voi tulkita provosoinniksi. Kotijoukkue johti ottelua tapahtumahetkellä 3–1. Videotallenteelta on nähtävissä, kuinka järjestyksenvalvoja pyytää maskottia poistumaan.

Pelicansin organisaatio tiedottaa, että tapahtumat on nyt käyty läpi itse Pekon, ottelutapahtuman turvallisuuspäällikön, järjestyksenvalvojien ja Ilveksen faniryhmän edustajan kanssa. Seura kuvailee Twitterissä tiedotetta leikkisästi kurinpitopäätökseksi.

– Pekko Pelikaani on käyttäytynyt epäurheilijamaisesti heiluttaessaan lippua Ilveskannattajien edessä selkä kaukaloon päin. Asia on käyty läpi yhdessä Pekon kanssa. Rakentavan palautekeskustelun seurauksena Pekko on jatkossa tietoinen siitä, missä ja miten kannatuslippua saa heiluttaa, jotta se pysyy hyvän maun rajoissa, kommentoi Pelicansin toimitusjohtaja Lauri Pöyhönen tiedotteessa.