SM-liigaseura Sportilta synkkä, mutta myös sangen rehellinen tiedote: pelaajia laitettu myyntiin

– Pudotuspeleistä ulos jääminen toisena kautena peräkkäin on sekä erittäin harmillista, että kallista. Näillä säästötoimenpiteillä saamme paikattua ainakin osan puuttuvista ottelutuotoistamme. Liiga on ollut tänä kautena historiallisen kovatasoinen, ja vaikka joukkue on pelannut hetkittäin erittäin hyvää kiekkoa, se ei ole riittänyt, sanoo Vaasan Sportin toimitusjohtaja Tomas Kurtén.