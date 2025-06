SM-liigaseura kaappasi mielenkiintoisen suomalaisnimen: "Takaisin NHL:ään"

SM-liigaseura TPS ja maalivahti Eetu Mäkiniemi ovat päässeet sopimukseen.

Lue myös: Raimo Helmiselle kansainvälinen palkinto

26-vuotias Mäkiniemi siirtyy turkulaisseuraan ensi kautta koskevalla sopimuksella.

Mäkiniemi on kopannut kiekkoa SM-liigassa viimeksi kaudella 2020–2021. Tuolloin hän pelasi Ilveksen paidassa.

Kiekko-Vantaassa ja Jokereissa juniorioppinsa saanut maalivahti vietti neljä edellistä sesonkia Pohjois-Amerikassa. Tilille ehti kertyä kaksi pelattua NHL-ottelua San Jose Sharksissa kaudella 2022–2023. Pääosin Mäkiniemen komennus kului AHL:ssä.

Päättyneellä kaudella hän sai Lehigh Valley Phantomsissa vastuuta vain viidessä ottelussa. Terveysvaivat ovat kiusanneet kopparia.

– Tosi hyvä fiilis. On ollut haastavia kausia takana, niin on kiva tulla Suomeen hakemaan uutta vauhtia. Tepsi halusi minut tänne, ja olin siitä todella otettu. Haluan päästä mahdollisimman usein tolppien väliin. Edelliset kaudet jäivät vajaiksi loukkaantumisten takia, eikä pelejä tullut niin paljon kuin olisin halunnut, Mäkiniemi sanoo TPS:n tiedotteessa.

TPS:n ensi kauden maalivahtikaksikon täydentää seurassa jatkava Noa Vali.

– Eetu on teknisiltä ominaisuuksiltaan erinomainen nykyaikainen maalivahti, jolla on kaikki eväät päästä vielä urallaan takaisin NHL:ään asti. Hän on päässyt maistamaan sitä maailmaa ja nähnyt, mitä siellä pärjääminen vaatii. Erittäin tyytyväisiä ollaan, että hän näki meidät parhaana kehittymispaikkana siinä matkalla, TPS:n maalivahtivalmentaja Johannes Selin kommentoi.