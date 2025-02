SM-liigan tähtipelaaja ajautui karuun tilanteeseen – turvautui ammattiapuun, kirjoittaa nyt upeaa tarinaa

Virolaishyökkääjä Robert Rooba nousi oikein kunnolla kiekkoyleisön tietoisuuteen kaudella 2020–21, kun hän paukutti JYPissä runkosarjan aikana peräti 30 maalia. Viime kaudella Rooba tarpoi syvällä suossa. Peli ei kulkenut, eikä tulosta tullut. Nyt kaikki on toisin.

30 maalin kauden jälkeen Rooba hyppäsi KHL:ään, kun hän teki sopimuksen Severstal Cherepovetsin kanssa. Rooban vierailu päättyi, kun Venäjä päätti hyökätä Ukrainaan.

Sen jälkeen isokokoinen hyökkääjä palasi Jyväskylään, missä hän oli ollut JYPin kantavia voimia. Roobasta tehtiin hänen paluunsa yhteydessä jyväskyläläisjoukkueen kapteeni.

Hän päätti luopua kyseisestä roolista viime vuoden alkuvaiheilla. Syy?

– Koen, että en ole tällä hetkellä oikea pelaaja siihen rooliin. Uskon, että tämä on oikea ratkaisu niin joukkueelle kuin minulle pelaajana, Rooba totesi.

JYP eli tuolloin sekasorron keskellä. JYPin seurajohto oli antanut yllättäen potkut päävalmentaja Jukka Rautakorvelle ja apuvalmentaja Ville Niemiselle. Tuon jälkeen JYP ajautui todella pitkään tappioputkeen.

Eikä kurssi korjaantunut missään vaiheessa.

Samaan aikaan Rooba tuskaili oman pelinsä kanssa. Entinen 30 maalin mies takoi runkosarjan 56 ottelussa vain pisteet 4+7=11.

– Tuossa ehti kulua kuusi kuukautta siitä, kun lähdin viimeisen kerran JYPin pukukopista ja astelin tähän uuteen. Siinä ehti käymään vanhat asiat läpi, unohtamaan ja oppimaan. Siinä tehtiin kaikki tarvittava sen eteen, että kun astun uuteen koppiin, niin silloin myös käännetään uusi sivu. Silloin vanhat asiat ovat jääneet menneisyyteen, Rooba sanoo nyt Kouvolasta käsin MTV Urheilulle.

Rooba haluaa puhua avoimesti henkisistä haasteistaan, joita hän kohtasi Jyväskylän loppupätkällä.

– Olin todella syvällä. Siitä uloskiipeämiseen tarvittiin myös ammattilaisten apua, Rooba sanoo suoraan.

Apu on auttanut. Nyt Rooba sanoo upeita sanoja.

– En ole henkilökohtaisesti nauttinut jääkiekosta näin paljoa ehkä ikinä, Rooba ilmoittaa hymyissä suin.

Tämä näkemys rakentuu vahvasti myös uuden ympäristön kautta. Rooba pelaa nyt seurassa, joka on loistanut tulikuumana jo tovin ajan Liigassa.

KooKoo ei saanut vielä syksyllä tulosta irti, mutta kauden edetessä sen kurssi on kääntynyt jyrkkään ylämäkeen. KooKoo on 20 ottelun kuntopuntarissa Liigan kovin joukkue.

– Tässä on sopivasti nautintoa ja iloa, mutta sitten on myös kuria, kovaa työtä ja ammattimaisuutta. Nuo jutut ovat hyvin tasapainossa. Tuo on sopinut meidän joukkueellemme todella hyvin. Kyllähän meidän joukkueemme on meidän johtajamme näköinen, Rooba kehuu KooKoon uutta päävalmentajaa Jouko Myrrää.

Rooba on tällä hetkellä KooKoon toiseksi paras pistemies heti tshekkiläishyökkääjän Radek Koblizekin jälkeen. Mikäli nykytahti pysyy yllä, Rooba hätyyttelee yhden kauden piste-ennätystään (iskenyt tähän mennessä 53 ottelussa tehot 17+19=36, piste-ennätys 41).

Lisää Rooban ajatuksia muun muassa omasta pelistään ja KooKoosta näkyy jutun yläreunan videolta.

