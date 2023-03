Asiantuntija väläyttää: SM-liigan huima ottelusarja ratkesi jo ennen alkamistaan – "Menisi saletisti KalPalle ilman sitä"

Sarjan kaikki kuusi tähän mennessä pelattua ottelua on päättynyt kotijoukkueen voittoon. Tämä putki on viimeisessä testissä tiistaina, kun neljäs välieräjoukkue Tapparan, Ilveksen ja HIFK:n jatkoksi ratkeaa 7. ottelussa Lahdessa.

– KalPa on ollut viimeisintä Lahden peliä lukuun ottamatta hieman niskan päällä. KalPa on ollut lähempänä vierasvoittoa – Pelicans ei lähelläkään – ja se povaa tämän illan ottelusta äärimmäisen tasaista koitosta. Se on kuin kolikkoa heittäisi, kumpi voittaa, MTV Urheilun asiantuntija Petteri Sihvonen ennakoi.