Lukko ja Tomi Lämsä puristivat kättä

Rauman Lukko kertoi lauantaina käyttäneensä päävalmentaja Tomi Lämsän sopimuksessa olleen option. Täten Lämsä valmentaa Lukkoa myös kaudella 2025-2026.

Lämsä on valmentanut seuraa keväästä 2023. Lukon urheilujohtaja Kalle Sahlstedt vakuutti tiedotteessa tyytyväisyyttään ratkaisuun.

– Kuluva kausi on edennyt vahvasti sen suunnitelman mukaan, joka on tehty viime keväänä. Tukevasti rakennetulla pohjalla ja suunnitelmalla on hyvä jatkaa eteenpäin yhdessä Lämsän kanssa, Sahlstedt sanoi.

Tämän mukaan etenkin pelaajiston kanssa käydyt keskustelut antoivat seurajohdolle selkänojan jatkaa yhteistyötä Lämsän kanssa.

– Täytyy myös muistaa, että harvoin urheilussa mestaruuksia voitetaan pikavoittoina. Täällä on ennenkin menestytty pidempien projektien kautta.

Tänään Pelicansia isännöivä Lukko on sarjataulukossa kuudentena.

