SM-liiga-seura hankki puolustajakolossin Pohjois-Amerikasta

Raamikas, 191 senttimetriä pitkä Vukocevic on kiekkoillut viime kaudet AHL-sarjassa. Viime kaudella New Jersey Devilsin kolmannen kierroksen varaus vuodelta 2019 pelasi Utica Cometsissa. 49 pelaamassaan ottelussa puolustaja kuittasi tehot 3+7. Kaikkiaan otteluita AHL:ssä on kertynyt 160.