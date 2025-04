SM-liiga otti yhteyttä Jokereihin ja Pelicansiin – nyt tuli murahdus törkylakanoista

Pelicans aikoo puuttua Jokerit-kannattajien herjaaviin katsomolakanoihin. SM-liigan puheenjohtaja Mikko Pulkkinen sanoo, että sarja ei hyväksy kyseisen tyylisiä lakanoita.

Jokereiden kannattajat ovat pitäneet kahdessa ensimmäisessä karsintaottelussa Pelicansin maalivahtia Patrik Bartosakia herjaavia lakanoita.

Jokereiden kannattajakatsomossa oli tiistain ensimmäisen karsintaottelun aikana ja sen jälkeen esillä lakana, johon oli kirjoitettu viesti Bartosakille.

"More domestic violence? Fuck you, Bartosak!", lakanassa luki.

Suomeksi: "Lisää perheväkivaltaa? Haista vittu, Bartosak!"

Lakanan tekstillä viitattiin Bartosakin historiasta löytyviin väkivaltatapauksiin. Vuonna 2022 maalivahdin isä ilmoitti poliisille pojastaan, joka oli hänen mukaansa käyttänyt häntä kohtaan väkivaltaa.

Vuonna 2015 Bartosakia syytettiin tyttöystävänsä kuristamisesta ja uhkailusta Yhdysvalloissa. Hänet todettiin syylliseksi perheväkivaltaan vuonna 2017. Bartosak erotettiin myös Los Angeles Kingsin NHL-organisaatiosta.

Jokereiden kannattajat toistivat tempauksensa torstaina Helsingin jäähallissa toisessa karsintaottelussa. Ottelun toisessa erässä eteläpäätyyn levitettiin lakana.

"Who’s next, čurák, your mom?", lakanassa luki.

Suomeksi: “kuka seuraavaksi, kusipää. Äitisi?”

Näin SM-liiga linjasi

MTV Urheilu kysyi perjantaina SM-liigan toimitusjohtajalta Mikko Pulkkiselta, minkälaiset säännöt SM-liigassa on katsomolakanoille. Jokereiden käyttämiä lakanoita SM-liiga ei hyväksy.

– Voimassa oleva ohjeemme selkeästi kieltää poliittiset, syrjivät, herjaavat, taikka muuten sopimattomat kannanotot. Kaikenlainen syrjivä tai rasistinen käyttäytyminen, henkilöihin kohdistuva sopimaton kielenkäyttö ja herjaaminen ovat ottelutapahtumissa kiellettyä, Pulkkinen sanoo MTV Urheilulle.

Pelicansin ja Jokereiden kolmas ottelu pelataan lauantaina. Pulkkisen mukaan ottelutapahtumien sisääntulotarkastuksissa pyritään puuttumaan siihen, ettei sinne tuoda kiellettyjä banderolleja.

– Järjestyksenvalvojalla on oikeus poistaa hallussa olevat kielletyt esineet, joihin mm. loukkaavat banderollit kuuluvat, tai tarvittaessa estää henkilön sisäänpääsy, jolla on hallussaan kiellettyjä esineitä. Tilannetta pitää tarkastella tilaisuuden kokonaisturvallisuuden näkökulmasta toimenpiteisiin ryhtyessä, Pulkkinen toteaa.

– Olemme viimeksi tänään käyneet näitä asioita myös seurojen kanssa läpi ja voin todeta, että asia otetaan hyvin vakavasti. Turvapuolen laiminlyönneistä tässä asiassa ei ole kysymys, vaikka meillä on olemassa myös sisäinen sakotusjärjestelmä, Pulkkinen summaa mahdollisia rangaistustoimenpiteitä, mikäli vastaava toistuu.

"Ei varmasti kukaan halua"

Pelicansin turvallisuuspäällikkö Joni Qvintus sanoo, että Jokerit-kannattajien mahdolliseen lakanaan puututaan lauantain kolmannessa ottelussa.

– Tätä asiaa on käsitelty, tämä on meillä tiedossa ja on aikeita puuttua asiaan, Qvintus sanoo MTV Urheilulle.

– Meillä on asia tiedossa ja toimenpiteitä tehdään yhteistyössä viranomaisten kanssa.

Qvintus sanoo, että Pelicansin tavoite on, että lauantain kolmannessa ottelussa herjaavia lakanoita ei nähdä. Kannattajat tulevat halliin turvatarkastuksen läpi. Kannattajalakanat tarkastetaan tässä yhteydessä.

– Kyllä meillä on turvatarkastukset huomenna ja oli ensimmäisessä ottelussa, Qvintus sanoo.

– Kyllä se mahdollista on turvatarkastuksesta huolimatta tällainen lakana päästä läpi. Tiukennetaan ja teemme parhaamme estääksemme tällaisten lakanoiden pääsyn.

Jos vastaavanlainen lakana näkyy taas katsomossa, onko teillä mahdollisuuksia puuttua tilanteeseen kesken ottelun?

– Siinä tapauksessa tehdään tilannekohtainen ratkaisu turvaorganisaation ja mahdollisesti poliisin kanssa. Tehdään päätös, että mitkä ne toimenpiteet on, ja milloin ja miten, Qvintus sanoo.

– Ei tietenkään haluta tällaisia lakanoita. Ei varmasti kukaan halua.

Pelicansin ja Jokereiden kolmas kohtaaminen pelataan Lahdessa lauantaina kello 17. Ottelua voit seurata MTV Katsomosta. Sarjassa tilanne on tasan 1-1. Neljä voittoa vaaditaan liigapaikkaan.