Skottilainen kiipeilijä Rick Allen kuoli maailman toiseksi korkeimmalla vuorella – lumivyöryn kerrotaan vieneen miehen

Asiasta kertoi The Guardian .

Tietojen mukaan 68-vuotias Aberdeenista kotoisin oleva kiipeilijä joutui lumivyöryn alle vuoren kaakkoisrinteellä. Kaksi hänen kiipeilijäkumppaniaan, espanjalainen Jordi Tosas ja itävaltalainen Stephan Keck, on pelastettu ilman vakavampia vammoja.

Allenin kuolema on vahvistettu, kertoo ulkoministeriön tiedottaja.

– Britannian korkein edustaja Islamabadissa on tietoinen, että Britannian kansalainen on kuollut kiivetessään K2:lle ja on valmis avustamaan asiassa, tiedottaja sanoi.