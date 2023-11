Sisäministeri Rantanen terrorismipaljastuksesta MTV:lle: Toivoisin, ettei perussuomalaisissa olisi henkilöitä, jotka eivät kunnioita demokratiaa

– Kyllähän se oli äärimmäisen ikävän näköistä tekstiä, mitä siinä Ylen jutussa oli. Poliisi on jälleen kerran toiminut erinomaisen hyvin ja tutkii asiaa, Rantanen kommentoi.

Poliisi on ottanut kiinni miehen, jota se epäilee valepommien lähettämisestä sekä rituaalimurhan valmistelusta. Mies on ollut aiemmin perussuomalaisten jäsen ja julkaissut puolueen virallisella blogisivustolla ainakin 25 tekstiä, jotka on sittemmin poistettu.