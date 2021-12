Sinnikkäästi seinänaapurin ulko-ovea nuuhkimassa käynyt koira paljasti tragedian kerrostalossa Helsingissä

– Koirani, joka on hyvin tarkkavainuinen ja havainnoissaan yleensä oikeassa, alkoi haistella naapurin ulko-oven rakoa aina ohi mennessämme. Ulkoilemme viisi kertaa päivässä, ja sama toistui joka kerta, kun menimme ulos kotiovesta ja tulimme rappukäytävään.

Naapurin poismeno varmistui, kun poliisi tuli paikalle

13-vuotias rescue-koira löytyi Romaniasta pellolta

Havainnon tehnyt seniorikoira on arviolta 13-vuotias rescue-koira, joka on adoptoitu Kulkurit-yhdistykseltä vuosia sitten. Se löydettiin omistajan mukaan aikoinaan hylättynä pellolta vaeltelemasta.

– Koirani on yleisesti hyvin tilannetajuinen, tasapainoinen ja kiltti ja osaa hyvin selvästi kommunikoida niin eleillään, ilmeillään kuin tarvittaessa myös eri äänillä, kalliolaisnainen kertoo.

– Se on koiruli, jonka vainu ei ole ollut väärässä vuosien varrella ja jolla on myös hyvin vahva hoivavietti.

Nainen kertoo, että yksi konkreettinen esimerkki hänen koiransa hoitajan taidoista on se, että se on osannut aina ilmoittaa siitä, jos omistajan toisella koiralla on ollut jotain hätänä.