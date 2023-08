Sinilevästä tehty havaintoja lähes koko maassa

Sinilevästä on tehty tällä viikolla havaintoja lähes koko maassa, kertoo Suomen ympäristökeskus Syke tiedotteessa. Tuulen tyyntyminen on lisännyt sinilevän pintakukintoja.



Vaikka sinilevähavainnot ovat lisääntyneet, tilanne on silti sisävesillä ja rannikolla ajankohdalle tyypillinen. Myös merialueilla on havaittu paikoin sinilevää.



Loppukesällä sinilevälauttojen kuollessa rannoilla saattaa näkyä sinistä tai turkoosia hajoavaa sinilevää. Sinilevien hajoaminen voi aiheuttaa epämiellyttävää hajua.