Sinéad O’Connorin tarkempi kuolinsyy julki

Viime vuoden heinäkuussa menehtyneen irlantilaislaulaja Sinéad O’Connorin tarkempi kuolinsyy on julkistettu. BBC uutisoi alkuvuonna, että O'Connor kuoli luonnollisista syistä. Nyt The Guardian kertoo, että laulajan kuolinsyyksi on vahvistunut krooninen obstruktiivinen keuhkosairaus eli keuhkoahtaumatauti sekä astma.