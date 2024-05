Simpanssiäidin suru koskettaa Espanjassa – kantaa mukanaan kuollutta poikastaan

Natalia-niminen simpanssinaaras menetti poikasensa sen ollessa muutaman päivän ikäinen ja on siitä asti kantanut poikasta mukanaan.

– Tämän kaltaista käyttäytymistä on havaittu simpansseilla aiemminkin, ei vain eläintarhoissa vaan myös luonnossa, eläintarhan johtaja Miguel Casares kertoo uutistoimisto Reutersille.

Ihmisten tavoin myös simpanssit saattavat surra läheistensä kuolemaa, mutta on näin voimakas ja pitkä suruprosessi on epätavallista. Casaresin mukaan suruaikaa on kunnioitettava, aivan kuten ihmistenkin kohdalla.