Siirtyykö Mestarien liigan finaali jo neljättä kertaa peräkkäin? Huoli levottomuuksista kasvaa

Mestarien liigan finaalin isännöiminen on osoittautunut tuuliseksi tehtäväksi viime vuosina. Euroopan jalkapalloliitto Uefa on joutunut siirtämään maanosan ykköskilpailun finaalikaupunkia jo kolmella peräkkäisellä kaudella ennen tätä kevättä, ja edessä saattaa hyvinkin olla neljäs vaihto putkeen.

Brittilehti The Independentin mukaan Uefalla on jo olemassa suunnitelma siirron varalle. Pelkona on, että Turkin presidentinvaalit aiheuttavat maahan niin suurta epävakautta, ettei loppuottelun järjestäminen Istanbulin Atatürk-stadionilla onnistuisi turvallisesti.