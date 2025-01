Seurasiirrolla kohtauttaneella tähdellä voitokas debyytti SM-liigassa

Pelaajasiirrot Rauman Lukon ja Porin Ässien välillä synnyttävät yleensäkin sähköä, ja erityisen kuumia tapauksia ovat siirrot kesken miesten jääkiekkoliigakautta.

Padan Lukkoon vaihtanut maalivahti Joni Ortio kohautti uransa ensimmäisellä kesken kauden tapahtuneella siirrolla muutaman päivän ajan, mutta Hämeenlinnassa värinästä ei ollut enää tietoakaan.

Turussa asuva Ortio otti varmassa lauantai-illan suorituksessaan 30 torjuntaa, kun kovaa nousua sarjataulukossa tekevä Lukko kaatoi kotijoukkue HPK:n maalein 5–3. Lukon voittoputki on joukkueelle kauden pisin, neljä ottelua.

– Johnin (Lethemonin) kanssa odotan innolla tervettä kilpailua, se puskee meitä eteenpäin. Pääsemme varmastikin jakamaan kuormaa, Ortio hymyili viitaten toiseen Lukko-vahtiin.

Kerho on ollut Lukolle viime vuodesta alkaen suotuisa vastustaja. Raumalaispoppoo on voittanut jo viisi kohtaamista putkeen varsinaisella peliajalla, maaliero näissä peleissä on 22–4. Samalla voittoputki venyi kauden pisimmäksi eli neljän ottelun mittaiseksi.