SM-liigan pudotuspelien kammotahti herättää kummastusta – KooKoo-tähti: "Aika epätervettä tämä on"

– Tässä on vähän kuin pienessä karsinassa oltu viikko ja katsottu kun muut pelaa pudotuspelejä. On se aina hieno tehdä pudotuspeleissä maali, kun on tunnetta ja meininkiä, vain yhden maalin runkosarjan viimeisiin 17 otteluun tehnyt Savinainen sanoi.