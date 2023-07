Seurapomo vakoilee pelaajiensa vaimoja – "Muutamat heistä ovat aiheuttaneet minulle ongelmia"

Ausilia on kohdannut lukuisia haasteita Interissä. Pelaajat Mauro Icardi , Radja Nainggolan ja Fredy Guarin ovat aiheuttaneet ongelmia Ausiliolle ja hänen kollegoilleen. Icardin vaimo Wanda Nara aiheutti sosiaalisen median julkaisullaan otsikoita Interistä.

Tämä on johtanut Ausilion kohdalla toimenpiteisiin ja hän on luonut itselleen salaisen Instagram-tilin, jolla hän voi vakoilla pelaajien vaimoja. Ausilio ei vahvista, että tilin luomisen takana olisi juurikin Icardin ja Naran tapaus.

– Minun on pakko tunnustaa yksi asia. Minulla ei ole virallista Instagram-tiliä. Loin sellaisen, että voin seurata vaimojen toimintaa, sillä osa heistä on aihettanut minulle ongelmia. Pelaajat voi oppia tuntemaan heidän vaimojensa kautta ja ymmärtää siten heidän luonnettaan. Seuraan myös pelaajia, jopa muistakin seuroista. Loin kuitenkin tilin siksi, koska yhden pelaajan vaimo aiheutti minulle liikaa ongelmia, Ausilio sanoi.

Ausiliolla on riittänyt kiirettä viime aikoina. Inter on värvännyt riveihinsä Davide Frattesin Sassuolosta ja Marcus Thuramin Mönchengladbachista. Marcelo Brozovic on lähtenyt seurasta ja neuvottelut Andre Onanan myynnistä Manchester Unitediin ovat toimittaja Fabrizio Romanon mukaan käynnissä.