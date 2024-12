F1-paikkansa kohtaloa jännittävä Sergio Perez voi vain odottaa Red Bullin päätöstä tulevasta. Talli testaa tiistaina Abu Dhabissa mahdollista korvaajaa.

Perez jäi päättyneellä kaudella MM-sarjassa kahdeksanneksi. Hänen saavutti alkukaudesta neljä palkintosijaa viiteen kisaan, mutta oli kevään jälkeen kaukana korokepaikoista. Viimeisistä 18 kisasta hän sai kokoon vain 49 pistettä.

Red Bullin neuvonantaja Helmut Marko kertoi Abu Dhabin GP:n jälkeen Motorsport.comille, että Perezin jatko tallissa ratkeaa alkuviikon aikana. Yhtiö ajattaa tiistaina testiradalla kakkostiimi RB:n Yuki Tsunodaa. Tuon testin data määrittelee pitkälti Perezin kohtalon.

– Katsotaan, mitä tulevina päivinä tapahtuu. En tiedä tällä hetkellä, mitä tulee tapahtumaan, Perez kommentoi.

– Minulla on sopimus [ensi kaudesta], ja olen käynyt neuvotteluita. Kyse on siitä keskustelemisesta, mikä on paras ratkaisu kaikille eteenpäin mentäessä, Perez pohtii.

Suosikiksi täyttämään Perezin paikkaa on noussut Red Bullin oma kasvatti Liam Lawson. Hän ajaa tiistaina RB:n autoa Abu Dhabin testeissä. Vaikka Tsunoda ei tunnu vieläkään nauttivan emotallin johdon luottamusta, hänen nykyiset pomonsa ovat vahvasti hänen takanaan.

– Jos kuski osoittaa sellaista vauhtia kuin on nyt osoittanut, olisi valhe väittää, ettei hän ole valmis johonkin vielä nopeampaan. Se olisi valehtelua, kommentoi RBn tallipäällikkö Laurent Mekies The Race -sivustolle.