Serbialaisessa vankilassa vangit ja koirat kouluttavat toisistaan yhteiskuntakelpoisia

Kahdessa vuodessa noin 80 vankia on suorittanut 10-viikkoisen harjoitusohjelman. Tavoitteena on kouluttaa koirat siten, että ne ovat valmiita adoptoitaviksi. Tarkoitus on myös vähentää vapautuneiden vankien joutumista uudelleen vankilaan tottumalla heitä toimimaan työelämässä, muun muassa löytöeläinkodeissa tai eläintarhoissa.