Selviytyjät Suomi kuvataan Malesiassa – vanhat konkarit saavat vastaansa uudet tulokkaat

Tällä kerralla Selviytyjissä toisensa kohtaavat konkarit ja tulokkaat. Toisessa leirissä kilpailevat aiemmilta Selviytyjät-kausilta tutut konkarit ja heitä vastaan asettuvat tulokkaat, joille Selviytyjät on täysin uusi kokemus.

Ensimmäistä kertaa Suomen Selviytyjissä nähdään siis, miten käy kilpailijoille, jotka ovat jo kertaalleen kokeneet vaativat olosuhteet ja haastavat kisat. Kumpi vie voiton, kokemuksen tuoma varmuus vai ensikertalaisten tuoreet pelitaktiikat?



Konkarien riveissä uuden mahdollisuuden saavat täpärästi 3. kauden finaalista pudonnut mediapersoona Wallu Valpio, samalla kaudella neljänneksi sijoittunut Virpi Kätkä, Selviytyjät Pohjolassa seikkailleet artisti ja somepersoona Joalin Loukamaa, radiojuontaja Karoliina Tuominen sekä juontaja Niko Saarinen, viimeisimmällä kaudella yllätyspudotuksen kokenut Big Brother -tähti Helmeri Pirinen sekä Tavikset vs. Julkkikset -kaudelta ex-pikajuoksija Markus Pöyhönen ja finaaliin asti itsensä taistellut lääketieteen opiskelija Viivi Vaattovaara.



Tulokkaina kilpailuun konkareita haastamaan lähtevät hallitseva Miss Suomi Essi Unkuri, artisti Leo Stillman, ex-jääkiekkoilija Sami Helenius, radiojuontaja ja Selviytyjät-fani Tommi Manninen, BB-voittaja 2021 Jasmiina Yildiz, Salatuista Elämistä tuttu näyttelijä Julia Korpinen, juontaja Heidi Suomi sekä kansainvälisesti mainetta niittänyt thainyrkkeilijä Pok Biil.



Selviytyjät Suomi voittajalle on luvassa 30 000 euroa.



Selviytyjät Suomen juontaa Juuso Mäkilähde