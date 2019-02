Seikkailupuiston kävijöitä pannaan allekirjoittamaan jopa lupauksia olla nostamatta oikeusjuttua – "Tällaiset lausekkeet ilman muuta pätemättömiä"

Puistot tarjoavat hyppyjä, kiipeilyä ja leijumista

Suomessa toimii nykyisin kymmeniä seikkailu- ja aktiviteettipuistoja. Osa on saanut innoituksensa extreme-urheilusta, jota on muokattu soveltumaan myös kokemattomille.

– Seikkailu- tai kiipeilypuistoissa puiden väliin on rakennettu kiipeilyratoja. Radat suoritetaan kiipeilyvaljaissa.

– Tuulitunneleita Suomessa on kaksi, Helsingissä ja Pyhtäällä. Voimakas ilmavirta kannattelee ihmistä samankaltaisesti kuin laskuvarjohypyssä.

– Trampoliineja löytyy monista aktiviteettikeskuksista, mutta lisäksi on pelkkiin trampoliineihin keskittyneitä sisäliikuntapuistoja.