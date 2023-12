Seela Sella herkistyi Linnan juhlissa: "Tämä on meidän juhlamme"

– Tulen tänne sellaisesta itsenäisyyspäivän juhlasta, missä oli hieno ohjelma ja kuorossa lauloi vanhoja miehiä Finlandian. Kyyneleet alkoivat vain valua. He olivat kaikki sen ikäisiä ihmisiä, että he ovat käyneet meidän sotamme läpi. Yhteenkuuluvuuden tunne ja pieni isänmaallisuuden kohotus sekä Finlandia. Niistä tuli olo, että tämä on meidän juhlamme, Sella kertoi MTV Uutisille silminnähden liikuttuneena Linnan edustalla 6. joulukuuta.