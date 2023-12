MTV jatkoilla: Jenni Vartiainen kertoo, miten äitiys on muuttanut häntä: "On joutunut luopumaan kontrollin tunteesta"

– On tosi hyvä kaltaiselleni, että on joutunut luopumaan kontrollin tunteesta, mitä on aina hanakasti elämässään tottunut pitämään. Se on ollut ikään kuin kaiken järjestyksen ydin. On ihanaa, että sellaisestakin voi höllätä ja päästää semmoiseen terveelliseenkin kaaoksen makuun, niin elämä on hauskempaa, hän kuvailee.