SDP:n Mäkynen tylyttää kokoomuksen kahdeksan miljardin leikkausehdotusta

Kokoomus on ehdottanut, että seuraavien kahdeksan vuoden ajan valtion menoja tulisi leikata vuosittain noin miljardilla eurolla.

Ehdotus on kuittaus nykyhallituksen budjetille, jonka arvioidaan olevan ensi vuonna yli kahdeksan miljardia euroa alijäämäinen.

Lisäksi kokoomus on esittänyt kahden miljardin euron alennusta ansiotulojen verotukseen ensi vaalikaudella.

– Turha on tässä vaiheessa ennalta pois sulkea mitään yhteistyötä. Mutta jos mietitään, että kahdeksan miljardia kahdessa vaalikaudessa, plus kahden miljardin veronalennukset – ei me lähdetä mukaan typerään politiikkaan, sanoo SDP:n kolmas varapuheenjohtaja, kansanedustaja Matias Mäkynen.