SDP:n Hussein al-Taee vihjaa maahanmuuttajalapsia vietävän vanhemmiltaan mielivaltaisesti – asiantuntija: Muistuttaa disinformaatiokampanjaa

Juntusen mukaan al-Taeen lausunnot eivät ole yllätyksellisiä, sillä samankaltaista ja rajumpaakin disinformaatiota suomalaisesta huostaanottojärjestelmästä on levitetty sosiaalisessa mediassa jo vuosien ajan. Hän sanoo somessa levitettyjen väitteiden muistuttavan Venäjällä samasta aiheesta tuotettua materiaalia.

Dosentti muistuttaa, että al-Taee ei ole näissä vaaleissa ainut poliitikko, jolta on jäänyt faktantarkistus tekemättä.

– On todella hyvä, että suomalainen media kohdentaa myös pienemmille kieliryhmille vaaleja koskevaa informaatiota. Faktojen tarkistuksen ja kriittisen keskustelun täytyy yltää myös sinne samalla, kun sen täytyy koskettaa myös kaikkia muita.

Kulttuuriaspekti "vasta kysymyksiä herättääkin"

Al-Taeen kommentti on herättänyt ihmetystä Suomen arabidiasporassa. Esimerkiksi Saudi-Arabiassa syntynyt, vuonna 2021 Vuoden pakolaisnaiseksi valittu Sara Al Husaini näkee puheessa vahvan me vastaan he -asetelman.