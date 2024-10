Scholz vakuutti Zelenskyille Saksan tukevan Ukrainaa – yksi toive ei kuitenkaan toteutunut

MTV Uutisten Saksan-avustaja Anna Saraste on Berliinissä seuraamassa Zelenskyin vierailua.

Saraste kertoo Saksan roolin Ukrainan tukemisessa olevan hyvin merkittävä ja se on Yhdysvaltain jälkeen maan toiseksi suurin aseellinen tukija.

– Myös viimeisen kahden ja puolen vuoden aikana Saksa on ottanut vastaan yli miljoona pakolaista Ukrainasta. Tänään kuulimme liittokanslerilta, että Saksa aikoo tukea Ukrainaa niin kauan kuin on tarpeen ja jo ensi vuodelle Saksa on korvamerkinnyt 4 miljardia euroa Ukrainan tukemiseksi.