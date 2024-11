Jättikaupungin ilma 120-kertaa suosituksia myrkyllisempää – asukkaat maksavat hengellään

13 miljoonan asukkaan Lahoren hengitysilma on tällä hetkellä maailman saastuneinta, sanoo sveitsiläinen IQAir-yhtiö. Sen mukaan Lahoren hengitysilma ylittää jopa yli 120-kertaisesti YK:n terveysjärjestön WHO:n suosituksen.

Lahoren ilma on sakeaa kuin sumu. Se kirveltää silmiä ja polttaa kurkkua. Talvi on erityisen huonoa aikaa, sillä kylmä talvi-ilma pysyy paljon paikallaan.

Punjabin aluehallituksen mukaan sairaaloissa on ennen näkemätön määrä silmä- ja hengitystieoireista kärsiviä ihmisiä. Viranomaiset kielsivätkin viikoksi kaikki urheilutapahtumat, festivaalit ja muut vapaa-ajanviettotapahtumat. Myös kaupungin eläintarha sulki väliaikaisesti porttinsa.

Jo aiemmin kouluja on suljettu, kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen käyttö kielletty, ja ulkoilmagrilleille on asetettu rajoituksia.

– Viranomaiset sulkivat saastuttamattomat koulut. He eivät ole sulkeneet tehtaita tai tiilien polttouuneja. Tämä eläintarha ei saastuta, sanoo uutistoimisto Reutersille eläintarhan portille turhaan tullut punjabilainen Mohammad Qasim .

Saasteet eivät tunne valtionrajoja

Intia myöntää saasteongelmat. Korkein oikeus antoi määräyksen, että hallituksen on päätettävä 25. marraskuuta, kieltääkö se kaikki ilotulitusraketit pysyvästi. Intiassa vietettiin äsken suurta diwali-juhlaa, jonka aikana ammutut raketit heikensivät hengitysilmaa entisestään.

Pakistanilla on kuitenkin saastelähteitä omastakin takaa. Liikenne tuottaa paljon epäpuhtauksia, kuten myös teollisuus. Maassa on lisäksi lähes 20 000 tiilien polttouunia. Osa niistä on kuitenkin saatu ympäristöystävällisemmiksi. Lisäksi loppuvuodesta pelloilla poltetaan paljon sadonkorjuusta yli jäänyttä kasvustoa.