Savonlinna ja Pori odottavat matkailijoita, mutta mikään ei korvaa tapahtumien perumista – pelko pahimmasta elää yhä

Yrittäjä Kalevi Korjala paikallisesta hotelli Hospitzista sanoo, että matkailun elpymistä on odotettu innolla. Korjalan mukaan Savonlinnan kesä on oopperapainotteinen, joten juhlien peruminen näkyy majoitustoiminnassa.

Hotellivarauksia kesäksi on tällä hetkellä 30 prosenttia normaalista, mutta jos ihmiset alkavat taas liikkua, Korjala toivoo luvun nousevan. Ulkomaalaisten matkailijoiden ja tapahtumien puuttuminen vaatii silti veronsa.

– On lähellä, että bisnes loppuu.

Spa Hotel Kasino Savonlinnassa on ollut kevään ajan suljettu, mutta avaa oviaan taas kesäkuussa. Hotellinjohtaja Katri Palovaara sanoo, että oopperoiden peruminen kurjisti myös heidän varauslukunsa, mutta osa asiakkaista on päättänyt tulla Savonlinnaan, vaikka juhlia ei olekaan.

Pori on elänyt tapahtumista

Korona kurittaa myös läntistä Suomea. Pori on perinteinen kesätapahtumakaupunki, mutta nyt esimerkiksi SuomiAreena ja Pori Jazz on peruttu.

Toimialajohtaja Pekka Kakko Satakunnan Osuuskaupasta toivoo, että esimerkiksi luontomatkailu toisi helpotusta kesään. Porin Sokos Hotel Vaakuna on ollut pari kuukautta kiinni, mutta avautuu osittain taas maanantaina.

Kesäkuun alussa hotelliin odotetaan lähinnä työmatkailijoita, mutta Kakon mukaan yksittäisiä vapaa-ajan reissaajiakin on tulossa. Kasvun varaa on paljon, sillä varaustilanne on toistaiseksi synkkä.