Sateenkaariboa Pedro yhä karkuteillä Korkeasaaren eläintarhassa – käytäville ripoteltu jauhoa jälkien toivossa

Korkeasaaren eläintarhassa on perjantaina jatkettu karanneen brasiliansateenkaariboan etsintöjä, kertoo eläintenhoidon ja suojelun johtaja Nina Trontti.



Korkeasaaren eläintarha kertoi torstaina, että sateenkaariboa on karannut Amazonia-talossa sijaitsevasta terraariostaan. Eläintarhan henkilökunta huomasi asian viime viikon lopulla.



Amazonia-talo on yleisölle normaalisti auki, koska käärme ei ole ihmiselle vaarallinen. Se ei ole myrkyllinen.



Trontti kertoo, että torstaina yleisötiloihin asennettiin kamera, jolla tiloja voidaan tarkkailla iltaisin ja öisin. Henkilökunta on tyhjentänyt Pedro-nimisen käärmeen terraarion karikkeesta ja maa-aineksesta. Tällä varmistettiin, ettei sateenkaariboa ole karikkeen joukossa.



– Terraarion ja eläintenhoitajien hoitokäytäville on ripoteltu jauhoa, jotta käärmeestä jäisi jälkiä, jos se liikkuu lattialla, Trontti sanoo.



Sateenkaariboan epäillään karanneen viemärin kautta. Viemäriverkosto on jo kuvattu kaksi kertaa.



Korkeasaaren Amazonia-talon kaikki wc-tilat on toistaiseksi suljettu varotoimenpiteenä. Talon muista yleisötiloista ei ole suoraa yhteyttä viemäriverkostoon.