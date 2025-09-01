Satamanosturi syttyi palamaan Kaskisissa – koneesta valui öljyä mereen

Julkaistu 01.09.2025 08:57

MTV UUTISET – STT

Satamanosturi syttyi palamaan tänä aamuna Kaskisten satamassa Pohjanmaalla. 

Päivystävän palomestarin mukaan tulipalosta ei aiheutunut henkilövahinkoja, mutta nosturista valui hydrauliikkaöljyä mereen.

Aamukahdeksan jälkeen pelastuslaitos vielä jäähdytteli nosturia ja rajasi öljyä merestä puomeilla.

Palomestari Johan Sandell ei osannut arvioida STT:lle, kuinka paljon öljyä mereen oli päässyt. Hänen mukaansa koneessa on kuitenkin tuhannen litran kokoinen öljysäiliö.

Pelastuslaitos sai tulipalosta hälytyksen aamukuuden jälkeen. Sandell arvioi, että pelastustyöt kestävät vähintään muutaman tunnin.

