SAS:n lentäjät lakkoon Ruotsissa – vaikuttaa pahimmillaan 170 000 matkustajaan

SAS kertoo peruvansa yli 100 lentoa tältä päivältä. Peruttujen lentojen joukossa on niin Ruotsin sisäisiä lentoja, Euroopan lentoja kuin kaukolentojakin. Lakko ei yhtiön mukaan vaikuta sen yhteistyökumppaneiden lentämiin lentoihin.

"Osapuolet kaukana toisistaan"



– On hyvin valitettavaa, että lentäjien lakolla on negatiivisia vaikutuksia asiakkaisiimme. SAS on valmis jatkamaan neuvotteluja, mutta jos (lentäjien) vaatimuksiin vastattaisiin, sillä olisi todella negatiivisia seurauksia yritykselle, SAS:n viestintäjohtaja Karin Nyman kommentoi yhtiön tiedotteessa.