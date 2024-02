Sanna Marin julkaisi urheiluvideoita – muistutti seuraajiaan napakasti: "Minä todella toivon, että…"

View this post on Instagram

– Aloin pelata tennistä (ja golfia) viime kesänä ja tämä video on kuvattu silloin. Onneksi tekniikkani on jo paljon parempi ja minä todella toivon, että me kannustaa kaikkia ihmisiä kokeilemaan uusia juttuja ja nauttimaan urheilusta. Kukaan ei ole alussa hyvä, mutta me voimme oppia. Urheilussa ja elämässä. Joten olkaa kilttejä toisillenne. Tukekaa. Älkää painako alas. Kaikki ovat riittäviä sellaisenaan, Marin kirjoittaa englanniksi.