Sanna Marin esitti viisi keinoa täystyöllisyyden aikaansaamiseksi

SDP:n tavoite on ensi vaalikaudella 80 prosentin työllisyysaste, ilmoitti Sanna Marin puolueen ministeriryhmän, puoluejohdon ja eduskuntaryhmän työvaliokunnan kesäkokouksessa Lahdessa tänään.

Marin iloitsi siitä, että Suomessa on nyt noin 100 000 työllistä enemmän kuin hallituksen aloittaessa, ja ”kokoaikaista työtä mitaten olemme siirtyneet tällä vaalikaudella Pohjolan ykköseksi”.

– Meillä on vielä tehtävää. Suomen ja suomalaisten työllisyyttä on vahvistettava edelleen, hän linjasi.

Työllisyysaste nyt noin 76 %

– SDP:n tavoite on ensi vaalikaudella 80 prosentin työllisyysaste, joka tuo meidät muiden Pohjoismaiden tasolle. Tämän jälkeen tavoitteenamme on täystyöllisyys eli tilanne, jossa työttömyysaste on selvästi alle 5 prosenttia.