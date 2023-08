Sandra Bullockin äskettäin menehtyneen miesystävän läheiset surevat

Bryanin ainoa tytär Skylar Staten , 29, jäi isänsä kuoleman myötä orvoksi, sillä hänen äitinsä Janine Staten on niin ikään edesmennyt.

– Olen vakuuttunut, että Bry on löytänyt parhaan kalapaikan taivaasta ja heittää jo viehettään jokiin lohille. ALS on julma sairaus, mutta on lohdullista tietää, että hän sai siskostani ja sairaanhoitajista parhaat hoitajat, jotka auttoivat häntä (Sandraa) pitämään hänestä huolta heidän kotonaan. Lepää rauhassa, Bryan, Gesine kirjoitti Instagramiin 8. elokuuta.