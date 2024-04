Salkkarit-tähtien ulkomaanreissuilla on sattunut ja tapahtunut: "Telkesimme hotellihuoneen oven tuolilla, ettei…"

Näyttelijät Inkeri Mertanen , 74, ja Tuija Vuolle , 81, ovat tehneet jo nuorena yhdessä isoja rooleja. Nyt he pääsevät näyttelemään äitiä ja tytärtä Salatut elämät -sarjassa, kun Dahlia Mustavaaran (Mertanen) äiti Vuokko Hänninen (Vuolle) saapuu mukaan Pihlajakadun kuvioihin huhtikuussa.

Yhteisiä työn ja vapaa-ajan muistoja kaksikolla on paljon, vaikka he eivät ole olleet tekemisissä vuosiin ennen Salkkareiden kuvauksia. Aikoinaan he matkustelivat paljon yhdessä esimerkiksi Roomassa ja Budapestissä. Reissut kestivät tyypillisesti viikon.