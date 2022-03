Salkkarit-tähti Konsta Hietanen odottaa jännittyneenä poikansa elokuvadebyyttiä: "En ole puskenut alalle, vaan melkein päinvastoin"

Näyttelijä, laulaja Konsta Hietanen saapui Pohjolan satoa -elokuvan kutsuvierasnäytökseen jännittyneenä. Hietasella on rooli Tuukka Temosen ohjaamassa uutuuskomediassa, joka saa ensi-iltansa maaliskuussa.

Hietanen kehuu ohjaaja Tuukka Temosta ja kertoo, että vaikka he ovat ystäviä, niin silti Temonen pitää ohjat tiukasti käsissään.

– Tuukka on visionääri, hän osaa hämmästyttävän upeasti katsoa kokonaiskuvaa. Samalla kuitenkin hän osaa antaa näyttelijöille tietynlaisia vapauksia ja mahdollisuuksia toteuttaa omia visioitaan, Hietanen pohtii.

Hietanen kertoo, että suurin ero Salkkareiden ja elokuvan teossa on aika. Elokuvassa yhteen kohtaukseen on varattu mahdollisesti koko päivä, kun taas Salkkareissa aikataulu on todella paljon tiukempi. Hietanen kertoo Salkkareista olleen hyötyä elokuvanäyttelemiseen ja olisi iloinen, jos saisi jatkossakin elokuvarooleja.