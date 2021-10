MTV:n kirjeenvaihtaja Yhdysvaltain ja Meksikon rajalla: Tältä näyttää salakuljetustunneleissa, joiden kautta kulkee yhä enemmän huumeita ja ihmisiä

Meksikon rajaa ylittävät siirtolaiset vievät rajavartioston resursseja muusta rajavalvonnasta ja esimerkiksi fentanyylin salakuljetus on kasvanut. Salakuljettajat suosivat raja-aitaa alittavia maanalaisia tunneleita, joissa yritetään salakuljettaa myös ihmisiä.

– Meillä on tunneliongelma San Diegossa. Meidän tehtävämme on löytää tunnelit, merkata ne karttaan ja hankkiutua niistä eroon. Kuulostaa yksinkertaiselta teoriassa, mutta se on aika vaikeaa käytännössä, kun yrität löytää kapean tunnelin joskus jopa 20 metriä maanpinnan alapuolelta, LeNoir kertoo MTV Uutisille.