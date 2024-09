Saksan laitaoikeisto vakuuttaa haluaan yhteistyöhön, mutta tutkija ei usko muiden puolueiden tulevan vastaan

Uuspuolue BSW tärkeässä roolissa

– Hiukan on tosin oltu huolissaan siitä, pystyykö Wagenknecht pitämään vallanhalunsa kurissa, eikä lähde tukemaan AfD:tä. Mutta toisaalta AfD:n puolelta on aika paljon hylkimisreaktiota BSW:tä kohtaan, Elo kertoo.

Alkaako hallituksessa sooloilu?

1930-luku oli toista maata

Muiden puolueiden epäkiitollisena tehtävänä on Elon mukaan onnistua viestimään kansalaisille, että vaikka ongelmat ovat todellisia, ei niihin ole olemassa yksinkertaisia "hokkuspokkusratkaisuja". Näin on esimerkiksi siksi, että maahanmuutto, ilmastonmuutos ja sota Ukrainassa ovat asioita, joihin ei vaikuteta yksinomaan Saksan toiminnalla.

– Analogia on tietysti raflaava, mutta pitää muistaa, että vuonna 1932 demokratia oli Euroopassa vielä aika uusi keksintö. Sen jälkeen meillä on kuitenkin ollut 90 vuotta historiaa, erityisesti läntisessä Euroopassa, jossa demokratiaa on koeteltu aika paljon erilaisissa kriiseissä, ja se on kaikista ongelmistaan huolimatta osoittanut toimivuutensa, Elo sanoo.