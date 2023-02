Saksan ulkoministeri Suomeen: Vierailee kallioväestönsuojassa

– Olen erityisen tyytyväinen saadessani ulkoministeri Baerbockin vieraakseni Suomeen. Saksa on Suomelle tärkeä kumppani, ja jatkamme keskusteluissamme läheisten yhteistyösuhteidemme lujittamista ulko- ja turvallisuuspolitiikassa, Haavisto sanoo ulkoministeriön tiedotteessa.

Baerbock on toiminut Saksan ulkoministerinä vuoden 2021 joulukuusta lähtien. Hän on ensimmäinen nainen, joka on toiminut Saksassa kyseisessä virassa.