Saksalaisturisti kuoli veitsihyökkäyksessä Pariisissa – hyökkääjä oli aiemmin tuomittu toisen iskun suunnittelusta

AFP:n poliisilähteen mukaan viranomaisten tiedossa on, että hyökkääjä on radikaali-islamistinen ja hänellä on ollut mielenterveysongelmia. Lähteen mukaan mies olisi huutanut "Allahu Akbar" (Jumala on suuri) ennen pidätystään.



Hyökkäyksestä epäilty on vuonna 1997 syntynyt ranskalaismies, kertoi Pariisin syyttäjäviranomainen.



Ranskan sisäministerin Gerald Darmaninin mukaan mies oli saanut vuonna 2016 neljän vuoden vankeustuomion toisen hyökkäyksen suunnittelemisesta, jota hän ei kuitenkaan onnistunut toteuttamaan.



Presidentti Emmanuel Macron kutsui viestipalvelu X:ssä tapahtunutta terrori-iskuksi. Terrorisminvastainen syyttäjäntoimisto on kertonut aloittavansa lauantain hyökkäyksestä tutkinnan.