Saksalainen sirkus myy leijonan jätöksiä selviytyäkseen koronan aiheuttamista tappioista – uloste pitää kissat pois puutarhasta

– Jo monta vuotta ihmisiä on tullut pyytämään meiltä leijonan kakkaa. Kysyin aina miksi, ja minulle kerrottiin, että se pitää kissat pois puutarhasta. Myöhemmin olen kuullut myös, että se pitää eläimet loitolla syömästä auton sähkökaapeleita, kertoo leijonankesyttäjä Martin Lacey.

Leijonan uloste on ilmeisen tehokasta, sillä paikallinen huoltoasema on ostanut sirkukselta sitä, ja he ovat olleet todella tyytyväisiä.