Saksa tarjoaa syksyllä ylimääräistä tehosterokotetta riskiryhmäläisille

Lisäannos on joko Pfizerin ja Biontechin tai Modernan rokotetta. Sitä tarjotaan myös sellaisille, jotka ovat saaneet kaksi annosta AstraZenecaa tai yhden annoksen Johnson & Johnsonia, terveysministeriö ilmoittaa.

Saksan rokotekomissio (STIKO) on toistaiseksi suositellut rokotetta 12–17-vuotiaille vain, jos heillä on perussairauksia tai he asuvat riskiryhmään kuuluvan kanssa. Muutkin 12–17-vuotiaat saavat kuitenkin ottaa rokotteen.