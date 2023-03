Saksa kutistaa parlamenttiaan: yli sata paikkaa vähennetään

Saksan parlamentin paikkamäärä on kasvanut joka vaaleissa maan monimutkaisen vaalijärjestelmän vuoksi. Järjestelmässä paikkoja on jaettu sekä yhden edustajan vaalipiireissä että suhteellisesti puolueiden valtakunnallisen kannatuksen perusteella. Kukin äänestäjä on äänestänyt puoluetta ja ehdokasta erikseen.