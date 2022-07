Saksa ei salli Uniperin maksattaa korkeaa kaasun hintaa kansalaisillaan – Fortum: "Jostain syystä Saksan viranomainen ei myönnä, että nyt on poikkeustila"

Energiateollisuus: Varmaankin Saksan sisäpoliittinen kysymys

Saksassa on jo voimassa energialaki, joka sallisi markkinahinnan perimisen loppuasiakkailta. Se kuitenkin edellyttäisi, että Saksan viranomaiset toteaisivat tilanteen olevan riittävän poikkeuksellinen.

– Jostain syystä Saksan viranomainen ei myönnä, että nyt on poikkeustila. Jos Saksan viranomaiset antaisivat siihen luvan, Uniper pystyisi velottamaan korkeampaa hintaa. Onhan se ihan selvä, että Uniperin ei pitäisi maksaa tappioita, sanoo Fortumin sijoittajasuhdepäällikkö Rauno Tiihonen.

– Tämä on varmaankin Saksan sisäpoliittinen kysymys siitä, että milloin poliitikot uskaltavat siirtää taakan saksalaisen teollisuuden ja kotitalouksien maksettavaksi, sanoo Energiateollisuuden energiamarkkinoiden johtaja Pekka Salomaa.

Lindtman: Marin keskeyttänyt lomansa

– Älypuhelin on keksitty, ja sitä on käytetty. Pääministeri Marin on keskeyttänyt lomansa ja ollut yhteydessä Saksaan jo viikonloppuna. Voisi sanoa, että pääministerin kohdalla loma ei tarkoita, että tärkeitä asioita ei hoidettaisi, Lindtman sanoo.