SAK:n kysely: Joka neljäs työpaikka rajoittaa perusteettomasti työntekijöiden sananvapautta

Sananvapautta on kyselyn mukaan rajoitettu myös kieltämällä mielipidekirjoitukset tai vaatimalla, että työnantajan on voitava tarkistaa mahdolliset haastattelut etukäteen ennen julkaisemista. Osa luottamushenkilöistä kertoo myös, että toimittajilta on evätty pääsy työpaikalle.